Reizigers waarderen Arriva, machinisten willen betere CAO

Voor de machinisten van Arriva was er donderdagmorgen gebak van de provincie Fryslân. Gedeputeerde Johannes Kramer bracht het gebak hoogstpersoonlijk naar de Arriva-kantine aan het Leeuwarder Stationsplein, om zijn waardering voor de machinisten en de andere medewerkers uit te spreken. De aanleiding hiervoor is het hoge rapportcijfer van de treinreizigers voor de spoorlijnen van Arriva: die waarderen de regionale spoorlijnen met het rapportcijfer 7,7 en dat is opnieuw hoger dan vorig jaar.

Capaciteit uitbreiden

Kramer ziet goed perspectief voor de regionale spoorlijnen. Vooral op de lijnen Leeuwarden-Groningen en tussen Leeuwarden en Sneek zitten de treinen vaak flink vol. De provincie is daarom van plan om de capaciteit uit te breiden. Bovendien heeft Arriva ook nieuwe treinen besteld in Zwitserland, die de reizigers meer comfort moeten bieden. Arriva heeft op de regionale lijnen in Noord-Nederland een concessie tot het jaar 2035 en kan dus nog wel even vooruit.

Machinisten verrast

De medewerkers van Arriva waren donderdagmorgen verrast door het bezoek van Kramer. Zij waarderen het gebaar van de provincie en ook de waardering van de klanten. De medewerkers onderschrijven dat de treinen gewoonlijk goed op tijd rijden en ook dat ze niet te veel klachten krijgen van de reizigers.

CAO-onderhandelingen

Maar echt tevreden zijn de machinisten van Arriva niet. Dat heeft met name te maken met de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Vakbond FNV is boos weggelopen tijdens de onderhandelingen en vakbond CNV heeft Arriva een ultimatum gesteld, dat vrijdag om 12.00 uur afloopt. Als er voor die tijd geen duidelijkheid is over de gevraagde loonsverhoging van 3,5%, komen er mogelijk na het Paasweekend acties op het spoor in Noord-Nederland. De klanttevredenheid zou dan wel weer kunnen afnemen.

Onbegrip Arriva

Arriva laat weten dat het weinig begrijpt van de opstelling van de vakbonden. In tegenstelling tot de bonden ziet Arriva nog wel goede mogelijkheden om er in onderling overleg uit te komen.

Laatste dag

Machinist Michael van Houten nam donderdag afscheid bij Arriva. Hij heeft het vak bij Arriva geleerd, maar wil als machinist graag verder kijken dan Stavoren, Harlingen en Groningen. Van Houten stapt over naar de Nederlandse Spoorwegen.