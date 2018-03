Azc Balk sluit in oktober: "Het was kort, maar goed"

Het asielzoekerscentrum in Balk gaat in oktober definitief dicht. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) donderdag besloten omdat er steeds minder asielzoekers naar Nederland komen. Het COA sluit dit jaar elf azc's in het land. De komende periode zal het COA samen met de gemeente en andere betrokkenen het traject inslaan om de asielzoekers uit het azc te verhuizen. Hiervoor wordt royaal de tijd genomen.

De keuze voor het sluiten van de locatie in Balk is volgens Henk Wolthof, districtshoofd van het COA, een optelsom van factoren. "Hierbij spelen de spreiding van asielzoekers in Nederland en het soort locatie, huur of eigendom, een rol."

"Kort maar goed"

"De opvang in Balk was kort, maar goed", zegt burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren over het korte bestaan van het azc in Balk. Het azc opende in september 2016 de deuren. "Wij hebben de asielzoekers een kans gegeven om in Nederland en Balk te 'landen' en dat is goed gegaan", zegt Veenstra. "Het was een moeizaam proces om tot een azc te komen. Maar toen het er eenmaal was, ging het goed."

Personeel azc

Het lot van het personeel in het azc in Bal is nog onzeker. Ze zijn in dienst van het COA en zouden mogelijk in een ander asielzoekerscentrum aan de slag kunnen. Dit wordt later pas bekend. "De stroom van vluchtelingen naar Nederland is afgenomen en ik denk dat dit een goed teken is. Voor de werkgelegenheid is het een tegenvaller. Die gaat verloren", zegt Wolthof van het COA.