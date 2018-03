VIDEO: Actiegroep protesteert tegen gaswinning bij Ternaard

De inwoners van Ternaard zijn helemaal klaar met de plannen voor gaswinning. Ze vinden dat er in de omgeving al genoeg naar gas wordt geboord. Bovendien zijn ze het niet eens met het omgevingsproces dat de NAM aanvraagt om te bekijken of het gebied bij Ternaard geschikt is om naar gas te boren.

Dat is niet nodig, zeggen de tegenstanders, omdat er bij Paesens-Moddergat, Anjum, Ee en Blije al wordt geboord. Volgens de tegenstanders is er zelfs al een aardbeving geweest. Het KNMI-station bij Niawier zou al eens een aardbeving hebben geregistreerd, maar dat is nooit naar buiten gekomen, zegt de actiegroep Ternaard Foar de Wyn.