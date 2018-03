Mathieu ontbreekt dit weekend bij Cambuur; opnieuw straf

Justin Mathieu doet vrijdag tegen Volendam en maandag tegen FC Eindhoven niet mee bij SC Cambuur. De aanvaller wordt dit weekend buiten de selectie gelaten, omdat hij hem niet aan de afspraken heeft gehouden. Meer wilde trainer René Hake er niet over zeggen. Het is al de tweede keer dit seizoen dat dit Mathieu overkomt, onder Marinus Dijkhuizen werd hij ook al een keer geschorst.

Behalve Mathieu ontbreken ook Jordy van Deelen (knieblessure) en Matthew Steenvoorden (schorsing). Ze worden vervangen door Kenny Teijsse, die debuteert, en Martij van der Laan. Voorin is Xander Houtkoop de vervanger van Mathieu. Verder laat Hake zijn ploeg intact.

Belangrijk weekend

Cambuur staat voor een belangrijk weekend. Als de Leeuwarders dit weekend beide wedstrijden winnen, wordt de kans op het halen van de play-offs groter. "Dit is het moment waarop je moet toeslaan. Twee thuiswedstrijden tegen directe concurrenten", vertelt Hake. "Het komt steeds dichterbij de cruciale fase van de competitie."

Ook Martijn Barto is zich daarvan bewust. "Het is ontzettend belangrijk. Het vertrouwen om de play-offs te halen is er nog steeds." Deze week heeft de aanvaller om tafel gezeten met de clubleiding over zijn aflopende contract. "Het was een positief gesprek. Mijn intentie is om langer bij Cambuur te blijven. Maar het is verstandig om er nu even niets meer over te zeggen. Binnen nu en drie of vier weken komt er meer duidelijkheid."

Ziekenboeg

De ziekenboeg van Cambuur loopt steeds meer leeg. Omar El Baad, Furdjel Narsingh en Karim Rossi hebben gedeeltelijk met de groep meegetraind. Jurjan Mannes speelt donderdagmiddag voor het eerst sinds het breken van zijn kuit weer een wedstrijd. Hij doet mee met de beloften en dus komt zijn rentree in het eerste ook steeds dichterbij. Nigel Robertha hoopt volgende week weer met de groep mee te trainen.