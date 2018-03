Officier van justitie wil tweeënhalf jaar cel voor stalker

Tegen een 58-jarige man uit Burgum is tweeënhalf jaar cel geëist omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan stalking. De man heeft meerdere mensen dreigmails gestuurd, onder andere naar zijn ex-partner, oud-collega's eb familie van zijn ex. In de mailtjes staan doodsbedreigingen, soms voorzien van verminkte lijken.

De verdachte heeft eerder tegen de politie gezegd dat zijn ex-partner en haar broer zijn e-mailaccount hebben gekraakt en van daaruit de dreigmails hebben verstuurd. De officier van justitie is er desondanks van overtuigd dat de verdachte daar zelf achter zit. De man moet eigenlijk behandeld worden, maar dat weigert hij. Daarom is er een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar geëist. De rechtbank doet op 12 april uitspraak.