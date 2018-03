COA sluit meerdere azc's

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) sluit landelijk meerdere azc's, waaronder waarschijnlijk ook die in Balk. Donderdag in de namiddag wordt de officiële mededeling hierover verwacht. Het personeel krijgt dat het eerst te horen.

Er zijn veel minder opvangplaatsen nodig omdat minder mensen zich melden met een asielaanvraag. Dat betekent landelijk een inkrimping van 31.000 naar 27.000 opvangplaatsen. En dat heeft ook gevolgen voor het personeel. Het azc in Balk opende in september 2016 de deuren voor de asielzoekers. Samen met Sneek (november 2016) waren dit de laatste twee azc's die in Fryslân werden geopenend.