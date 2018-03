Plannen voor 90 sociale huurwoningen in Heerenveen

WoonFriesland wil op de plek van het oude postkantoor aan het Burgemeester Kuperusplein in Heerenveen ten minste 90 sociale huurwoningen bouwen. Het is de bedoeling dat er uiterlijk in de herfst van 2020 met de bouw gestart wordt. De gemeente wil bij de plannen aansluiten en uitzoeken hoe het oostelijk deel van het centrum van Heerenveen het best ontwikkeld kan worden.

De gemeente zal eerst met directe belanghebbenden in de omgeving om tafel over de vraag hoe het gebied aantrekkelijker kan worden gemaakt. Daarna wordt gepraat met onder andere ondernemers, bewoners en centrumbezoekers.