Brandweer opent pop-up store in Drachtster centrum

De brandweer opent volgende week woensdag aan het Raadhuisplein in Drachten een pop-up store. Brandweerlieden geven in dit tijdelijk onderkomen informatie over brandveiligheid en de meest voorkomende oorzaken van brand. De pop-up store is in de periode van 4 april tot en met 20 april elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag geopend.

De store is onderdeel van de veiligheidsweken in Drachten. Er zal ook een brandweeroefening plaatsvinden en op verschillende locaties worden voorlichtingen gegeven over brandveiligheid.