Friezen voelen zich het veiligst van alle Nederlanders

Friezen voelen zich veiliger dan de rest van de Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau naar veiligheid in Fryslân. De Friezen geven een 7,8 als rapportcijfer voor hun algemene gevoel van veiligheid. In hun eigen huis voelen ze zich het meest veilig. Slechts 5 procent geeft aan dat de buurt er in het afgelopen jaar minder veilig op is geworden.

Internetveiligheid

Op internet voelen veel Friezen zich het minst veilig. Maar 39 procent van de ondervraagden voelt zich hier veilig. Toch kunnen ze hier zelf nog wel wat aan verbeteren. Minder dan de helft geeft namelijk aan geregeld wachtwoorden aan te passen en back-ups te maken.

WhatsAppgroep

Friezen die lid zijn van een online groep voelen zich vaker onveilig dan mensen die hier geen lid van zijn. Maar 35 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze zich veiliger voelen door lid te zijn van een WhatsAppgroep.