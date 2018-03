De Hoop Scheffer gaat colleges geven op Campus Fryslân

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken en voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer wordt ambassadeur van het University College Fryslân in Leeuwarden. In zijn lessen zal hij zijn internationale kennis en ervaring delen met studenten.

Hij geeft zelf aan dat het geen toeval is dat hij voor Fryslân heeft gekozen. "Mijn moeder is hier geboren en mijn grootvader kwam hier vroeger voor zaken vaak in de Beurs in Leeuwarden, waar Campus Fryslân zich straks vestigt. Hoe mooi is het als zijn kleinzoon hier jaren later les gaat geven."