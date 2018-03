Hoe help ik mijn vereniging de komende vijf jaar door?

Een speciale bijeenkomst in Holwerd voor sportvereniging uit de DDFK-gemeenten moet antwoord geven op de vraag: 'Hoe ziet mijn vereniging er over vijf jaar uit?'

De bijeenkomst, waar tientallen verenigingsbestuurders op afkwamen, werd georganiseerd door Sport Fryslân. Ook de Nederlandse volleybalbond en de KNVB waren aanwezig. Toch was het lastig om een antwoord te krijgen op de centrale vraag, vooral omdat de clubs nog te veel bezig zijn met de problemen van nu. Het is moeilijk nieuwe vrijwilligers te vinden, laat staan bestuursleden. Er is niet genoeg capaciteit bij de clubs om zover vooruit te kijken.

Een oplossing die Sport Fryslân aandroeg is meer samenwerking zoeken met andere sportclubs. Zo zouden penningmeesters bij meerdere clubs kunnen helpen of zouden faciliteiten door meerdere verenigingen gebruikt kunnen worden. De plannen lijken nog ver weg, maar de eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd.