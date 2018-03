"Er is geen belangenverstrengeling bij het Waddenfonds"

Er is absoluut geen sprake van belangenverstrengeling bij de verdeling van het geld voor het Waddenfonds. Dat zegt gedeputeerde Klaas Kielstra.

Woensdag werd er in de provinciale staten gesproken over een rapport van de Noordelijke en Randstedelijke rekenkamers. Die kwamen pasgeleden met zware kritiek op de onafhankelijkheid van het Waddenfonds. De controleinstanties vinden de rol van de provincie te groot. Zo neemt de provincie straks een besluit over subsidies die ze zelf aanvragen.

Controle

De beoordelende rol zou overgenomen moeten worden door een onafhankelijke kwaliteitscommissie, vinden de rekenkamers. Volgens de rekenkamers lijkt het zo op 'een slager die zijn eigen vlees snijdt.' De Staten zijn kritisch. Ze vinden dat de controle verbeterd moet worden. Ze willen dat er dit jaar nog regels voor op papier komen te staan. Zo moet er gekeken worden naar onafhankelijke besluitvorming. Daar wordt hard aan gewerkt, zegt gedeputeerde Kielstra.

Motie van treurnis

De PVV vindt het niet genoeg. De partij diende een motie van treurnis in. Daarin sprak de partij haar afkeuring uit over de gang van zaken binnen het Waddenfonds. De motie haalde het niet.

Het Waddenfonds werd in 2006 opgericht om de gevolgen van de gaswinning onder de Waddenzee te compenseren. Bedrijven en overheden kunnen subsidie aanvragen voor projecten die goed zijn voor natuur en het landschap. Sinds 2016 zijn de Waddenprovincies veel meer betrokken bij het ontwikkelen en indienen van subsidie-aanvragen.