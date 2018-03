"De 81 miljoen moet worden gebruikt voor verbreden sluis"

Bijna iedereen die in de Staten zit, vindt dat de 81 miljoen euro, die bij het opknappen van de Afsluitdijk overbleef, gebruikt moet worden voor de sluis. Het geld moet dan gaan naar het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand en ook om de bruggen daar op te knappen. Een motie van de CDA, VVD en FNP in Provinciale Staten kreeg alleen geen steun van de Partij van de Dieren. Het is nu aan gedeputeerde Kielstra om deze zaak bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te kaarten.

Het verbreden van de sluis is al jaren een wens van de regio, maar nog altijd ontbreekt het benodigde geld.

Van de 81 miljoen die er nu vrij lijkt te komen, kunnen de bruggen eerder dan verwacht aangepakt worden. Er zijn vaak problemen met de brug en het verkeer heeft daar veel onder te lijden.