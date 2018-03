VIDEO: Kinderen in speelcafé, ouders de stad in

Lekker samen de stad in en de kinderen een paar uren achterlaten bij een Lego-speelcafé. Hoe mooi is dat? 'Heit en mem' blij, kinderen blij. Bij de speciale winkel 'Stenen Tijdperk', op de Kelders in Leeuwarden is woensdag alvast even proefgedraaid.

Eén keer per twee weken kun je je kinderen daar twee uurtjes brengen en ondertussen zelf even winkelen. De kinderen kunnen met Lego, Duplo en Playmobil spelen. Op de oefendag is het al aardig druk en de kinderen vermaken zich prima. Rowan speelt met een helikopter en vindt het niet erg als zijn moeder eventjes de stad in gaat. De moeder van Rowan, Fatima Jansen: "Ik kan even rustig gaan sporten of winkelen; ideaal!" Een andere moeder vindt het wat spannender. "Ik weet niet of ik mijn kinderen zelf zou achterlaten, maar ik vind het een goed idee, wie weet ooit", aldus Marloes Peereboom.

Idwine Volbeda-Klooster is initiatiefnemer van de 'winkel'. Ze kwam op het idee, omdat ze in Grou een keer een middag georganiseerd had waar kinderen met Lego en Duplo mochten spelen onder begeleiding. Er kwamen heel veel kinderen op af. "Ouders vonden het ideaal om eventjes te wandelen of winkelen", vertelt Idwine. Op 1 april opent ze daarom deze 'beleefwinkel'. Je kan er ook met je kinderen komen om wat te eten en drinken. Er zijn zelfs Lego-cupcakes te krijgen.

Niet alleen voor kinderen is er van alles te doen. Ook voor de volwassenen is de Lego mooi. "Er zijn veel volwassenen die Lego hebben", vertelt Idwine. In de winkel kun je nieuwe en tweedehands Lego kopen, maar er zijn ook een aantal collectors items. Daar mogen de kinderen alleen naar kijken. Mocht iemand thuis een mooi bouwwerk staan hebben, dan kan die ook voor een bepaalde tijd in de winkel staan.