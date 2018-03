Autopoetser verkoopt auto door en moet de cel in

Een 39-jarige inwoner van Opeinde moet een maand de gevangenis in, omdat hij een auto zonder toestemming doorverkocht had. De man moest de auto eigenlijk alleen maar poetsen, maar hij had de auto doorverkocht zonder de eigenaar op de hoogte te stellen.

De vrouw van wie de Opel Vectra was, wilde de auto eigenlijk zelf verkopen, maar kwam erachter dat de man die ze gevraagd had om de auto te poetsen de auto zelf via Facebook te koop had staan. In tussentijd had de verdachte steeds tegen de vrouw gezocht dat hij het druk had en dus nog geen tijd gehad had, om de auto te poetsen.

Brand

Nadat de auto via WhatsApp duidelijk gemaakt had dat ze haar Opel terug wilde hebben, vond ze een envelop met 300 euro in haar brievenbus. De man had de auto al voor €650,- verkocht aan een bedrijf in Leeuwarden. De vrouw kreeg daarna op dreigende toon van het bedrijf te horen dat ze de vrijwaringscode door moest geven. Zou ze dat niet doen, dan werd de auto in de brand gestoken.

Schadevergoeding

De verdachte bleek zelf aan de auto geknutseld te hebben, waardoor de motor opgeblazen was. De politierechter vond dat de man brutaal te werk was gegaan. Volgens de rechter moet de auto terug naar de vrouw, en moet de verdachte naast de al gegeven driehonderd euro, ook nog eens duizend euro schadevergoeding betalen.