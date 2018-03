Recreatiewoning zorgt voor hoofdpijn op Vlieland

De gemeente Vlieland heeft mogelijk een groot probleem met een recreatiewoning. De familie Gallas kreeg een vergunning om een bedrijfswoning op het meetstation van Rijkswaterstaat om te bouwen tot vakantiewoning. De familie kreeg de vergunning, omdat de gemeente een oplossing zocht voor een ander probleem. De Gallas-broers en hun voorouders bezitten al sinds 1905 de Robbenhoeve, maar moesten van deze recreatiewoning af toen er een bedrijfsterrein omheen gebouwd werd.

Buren

Er wordt al sinds de jaren '90 over een oplossing gesproken en in 2015 leek die eindelijk te komen toen het meetstation beschikbaar kwam. Echter, de buren van het meetstation zijn het er niet mee eens. Zij zijn bang dat grote groepen toeristen het gebouw zullen gaan gebruiken. Buurvrouw Anja de Groot: "Als in het dorp een gewone woning tot recreatiewoning zou worden verbouwd, staat het hele dorp op zijn kop. Maar omdat wij in uithoek wonen, kan het blijkbaar wel."

Voetbalteam

De Raad van Staten buigt zich nu over de kwestie. Volgens de rechter is de omgevingsvergunning die de gemeente verstrekt heeft nog onduidelijk. Zo vroeg de rechter of er ook een voetbalteam in de woning kan verblijven. Volgens de broers is daar niet genoeg ruimte voor. "Er zijn slechts drie slaapkamers met in totaal zes bedden. Wij zitten er alleen met onze gezinnen, familie en vrienden. Als u een goede vriend van ons wordt, zou u er wel kunnen recreëren. Een voetbalteam niet."

De Raad van Staten doet over een aantal weken uitspraak. Mocht de recreatievergunning vernietigd worden, dan heeft de gemeente Vlieland mogelijk een groot probleem, want dan moet er een nieuwe beschikbare recreatiewoning gevonden worden en die zijn knap lastig te vinden op Vlieland.