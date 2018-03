Zaak van Seggeren: OM heeft veel bewijs tegen verdachte

Tjeerd van Seggeren is vorig jaar juli met een hard voorwerp op zijn hoofd geslagen, waardoor hij om het leven kwam. Woensdag bleek in de rechtszaak tegen de vrouw van Van Seggeren dat hij de klap met opzet kreeg. De vrouw is hoofdverdachte en heeft mogelijk Van Seggeren zelf met het voorwerp tegen zijn hoofd geslagen. Een ander scenario is dat iemand het voor haar deed. Justitie gaat ervanuit dat ze niet alleen was.

De 37-jarige Van Seggeren werd begin juli dood gevonden in de wei bij De Westereen. Op die plek is hij ook vermoord. Hij had zware verwondingen aan zijn hoofd. Voor zijn dood bezocht hij een plaatselijk festival.

DNA

Volgens het Openbaar Ministerie is Van Seggeren niet door een aanrijding om het leven gekomen. Al werd dat eerst wel gedacht. De vrouw van de verdachte kwam steeds meer in beeld. Ze was in de buurt in de nacht van het misdrijf. Volgens het OM zijn er DNA-sporen van de verdachte aangetroffen op de kleren van Tjeerd van Seggeren. Daarbij zat het DNA van de verdachte op het geslachtsdeel van het slachtoffer. Waarschijnlijk hebben ze vlak voor het misdrijf nog seks gehad, verklaart het OM. Op de schedel van het slachtoffer zijn verfsporen gevonden. Dezelfde blauwe verfsporen werden in de auto van de verdachte gevonden. Volgens het OM zijn relatieproblemen het motief. Het zou, volgens afgeluisterde gesprekken, nogal een heftige relatie zijn geweest.

Onderzoek te mager

Volgens de advocate van de verdachte is het onderzoek te mager. "Alles wordt op bordje van mijn cliënt gelegd. Het oordeel is al geveld." De verdachte zegt dat ze haar man niet vermoord heeft.

Pijn, verdriet en onmacht

De zittingszaal zat vol met familie, vrienden en mensen uit de buurt. In een persverklaring heeft familie Van Seggeren het over "pijn, verdriet en onmacht bij de nabestaanden". Ze schrijven verder: "de wreedheid waarmee Tjeerd om het leven is gebracht is met geen pen te beschrijven". Ook wordt er bedankt voor alle betrokkenheid die er richting de familie getoond is. Ook politie en recherches worden bedankt voor al hun inzet.