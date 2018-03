Gedeputeerde Johannes Kramer overleeft motie van afkeuring

Gedeputeerde Johannes Kramer heeft een motie van afkeuring overleeft. Hij kreeg deze, omdat hij de aankoop van natuur in Fryslân stopzette. Kramer had dit nooit zo mogen doen. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Retze van der Honing gaat de gedeputeerde zijn boekje ver te buiten, door de aankoop van natuur zonder toestemming van de Staten stop te zetten.

Vorige week werd bekend dat de provincie alle onderhandelingen over de aankoop van land stopgezet heeft. Volgens Kramer is de reden hiervoor dat er te weinig financiële middelen zijn. Volgens Retze van der Honing is dat raar. "Het gaat om een beleid dat in november op deze manier in de begroting is gezet. Dat geld is niet zomaar op."

Vraagtekens over financiën

Volgens Kramer is er nu nog wel goed, maar is het de vraag of dat genoeg zal zijn. Daarom is er gekozen om de aankoop tijdelijk stop te zetten. Hij komt binnenkort met uitsluitsel. Kramer stelt dat het onfatsoenlijk is om nu met de boeren door te onderhandelen, als je niet weet of die afspraken ook nagekomen kunnen worden.

Boos

Van der Honing is boos. Hij vindt het verhaal van Kramer buitengewoon zwak. Van der Honing verbaast zich ook over het feit dat de coalitiepartijen er niets van hebben gezegd. Hij wil het onderwerp zo snel mogelijk op de agenda van de Staten krijgen om het verder te bespreken.

De motie zelf haalde het niet. Die kreeg alleen steun van D66, 50-plus, de PvdA en de PvdD.