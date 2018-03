Camarabeelden tonen niet wie de teksten bij Poeisz schreef

Het is nog altijd niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor het bekladden van het terrein van de Poeisz-supermarkt in het centrum van Leeuwarden. Op de parkeerterreinen van de Poeisz aan de Oostersingel en Bleekhof stonden het hele weekend de beledigende woorden 'KK Nazis!' geschreven. 'KK' is een verwijzing naar het woord kanker. Volgens Jan Hoitema, woordvoerder van Poeisz, is de tekst in de nacht van vrijdag 23 maart op zaterdag 24 maart op de weg gekalkt.

De supermarkt had de hoop dat de daders op camerabeelden te zien zouden zijn, maar dit blijkt niet zo te zijn. Daarom is er aangifte gedaan. "We hebben geen idee in welke richting we dit moeten zoeken," zegt Hoitema.

De politie heeft nog geen aangifte van de supermarkt binnengekregen. "Bij ons is hier nog niets over bekend," aldus Ron Reinds.