Landelijk overal dezelfde schaderegeling bij kleine velden

De schaderegeling voor de gaswinning in de kleine gasvelden wordt overal in Nederland gelijkgetrokken. Het ministerie van Economische Zaken komt binnenkort met een voorstel. Dat was woensdagochtend het antwoord van gedeputeerde Michiel Schrier op vragen van de FNP. Aanleiding is de overgang van kleine gasvelden in Noordoost-Fryslân van de NAM naar gasproducent Vermilion.

De FNP wil dat de afspraken, die in het verleden zijn gemaakt, mee overgaan naar Vermilion. Volgens Schrier is dat ook het geval en liggen de afspraken vast. Vermilion heeft zich ook verbonden aan de commissie bodemneergang gaswinning. De brief volgt later in april.