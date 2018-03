Protest bij de Raad van State over grondwaterstand

Bewoners van de Oude Willemsweg en een bloembollenteler in Oude Willem bij Appelscha hebben donderdag bij de Raad van State geprotesteerd tegen de verhoging van de grondwaterstand. Deze verhoging moet van Oude Willem een natuurgebied maken. De bezwaarmakers vinden dat de effecten van het verhogen van de grondwaterstand niet voldoende zijn onderzocht.

Wetterskip Fryslân en de Drents Overijsselse Delta willen de grondwaterstand met vijf tot tien centimeter verhogen. De bloembollenteler denkt dat de grondwaterstand in de praktijk wel hoger kan uitvallen. Hij zegt dat iedere centimeter meer water, schade aan de bloembollen kan veroorzaken. De beide waterschappen denken dat zoiets meevalt, omdat er een kade om de plekken heen gelegd zal worden. waar het water hoger komt te staan.

Oude Willem is 450 hectare groot. Daarvan ligt bijna de helft in Fryslân en de helft in Drenthe.