Werkstraf voor wietplantage Twijzelerheide

Een man van 29 jaar uit Twijzelerheide moet 60 uur verplicht aan het werk, omdat hij een wietplantage in zijn slaapkamer had. De kwekerij werd bij toeval ontdekt door de politie. Dat gebeurde op 22 september vorig jaar, in een appartementencomplex aan de Popels in Twijzelerheide. Ze waren daar toen voor iets anders, maar toen de verdachte de deur open deed, roken de agenten een sterke wietlucht.

Het bleek dat de man 54 wietplantjes had. De man zei woensdag tegen de rechter dat hij geldproblemen had en wat extra geld wilde verdienen. Hij had vorig jaar zijn vakantiegeld gebruikt om de materialen voor de wietplantage aan te schaffen. De man is na de vondst van de plantage zijn huis uitgezet. De officier van justitie denkt dat de man ruim vijfduizend euro aan de plantage heeft verdiend, maar daar ging de rechter niet in mee.