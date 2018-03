Uniek carbonpapier Escher te zien bij Fries Museum

In de tentoonstelling 'Escher op reis' laat het Fries Museum een bijzondere bruikleen uit een privécollectie zien. Het gaat om een carbonpapier dat de in Leeuwarden geboren kunstenaar heeft gebruikt om zijn voorstellingen over te zetten op steen of hout. Het is onder andere gebruikt voor zijn beroemde 'Dag en Nacht' werk uit 1938. Het carbonpapier laat goed zien hoe hij de printen heeft gemaakt. In de lijnen op het carbonpapier zijn nog details terug te zien van 'Dag en Nacht'.

De tentoonstelling 'Escher op reis' wordt 28 april geopend.