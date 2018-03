Opvallend nieuw kunstwerk in de Blokhuispoort

Ondanks alle politieke discussies over de financiële situatie, was er woensdagochtend reden voor een klein feestje bij de Blokhuispoort. Een van de pleinen in de oude gevangenis kreeg namelijk een bijzonder kunstwerk. Het gaat om een stuk metaal van 16 meter hoog, met bovenop een camera die beelden projecteert op een scherm of een website. Het beeld is van de beroemde kunstenaar Ron Arad uit Israël, en heeft de naam Spyre meegekregen.

Spyre is een kinetisch beeld gemaakt van staal, met vier draaiende gewrichten. Hierdoor kan het helemaal veranderen, en ziet het beeld er helemaal anders uit. Spyre blijft nog tot eind mei in Leeuwarden staan. Hiervoor was het beeld ook te zien in Londen en Milaan.