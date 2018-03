Tal leerlingen Ulbe van Houten in Sint Annaparochie gegroeid

Christelijke scholengemeenschap Ulbe van Houten in Sint Annaparochie groeit dit jaar opnieuw met 10 procent. Dat zijn 128 leerlingen meer. Vorig jaar was er al 7 procent groei. Dat is opvallend, omdat de school in een gebied staat waar het aantal potentiële leerlingen jaarlijks met 15 procent afneemt. De school verklaart de groei zelf doordat Ulbe van Houten door Elsevier werd uitgeroepen als één van de beste scholen van Fryslân.

Verder is de school onderdeel van de Campus Middelsee. Dat is een nieuw leerwerkplein, waar ook twee andere scholen bij horen. Met behulp van het regionale bedrijfsleven worden leerlingen voorbereid op een vervolg naar de middelbare school. Veel bedrijven hebben behoefte aan deskundig personeel. Met behulp van de campus zouden jongeren in de regio moeten blijven en zou de krimp moeten worden bestreden.