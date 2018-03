Jeugdteam speelt historische voetbalwedstrijd op Vlieland

Het was zaterdag een historische dag op Vlieland. Voor het eerst werd er een officiële wedstrijd onder de vlag van de KNVB gespeeld. De primeur was voor een van de jeugdteams.

Voorheen moesten de voetballers van VSV '31 voor thuiswedstrijden naar de vaste wal. Op het veld van VV Harlingen moesten de eilanders hun 'thuiswedstrijden' afwerken. Gelukkig voor de voetballers is dat nu verleden tijd. Nu zijn het de spelers van de vaste wal die een lange reis naar het eiland toe moeten ondernemen. Maar die spelers vinden dat helemaal niet erg. Op de boot en dan op de fiets naar het veld. Voor de tegenstander van zaterdag, spelers van SDS uit Easterein, was het een mooi uitstapje.

Champions League-sfeer

Onder ware Champions League-sferen kwamen de spelers van de jongste jeugd afgelopen zaterdag het veld op. De publieke belangstelling was ook meteen groot. Volgens de beroemde 'Jan van Vlieland' is iedereen blij dat er nu eindelijk officieel KNVB-voetbal kan worden gespeeld op Vlieland. Op alle andere eilanden was dit al mogelijk, maar Vlieland bleef achter. De voorzitter van de club vindt het met name belangrijk voor de jeugd om dat 'competitiegevoel' nu wel te krijgen. Ook trainer Guido Veenstra is blij met de echte thuiswedstrijden. De kinderen hadden er al vaak naar gevraagd en nu is het dan eindelijk zover.

Uitdagend grasland

Het veld is nog niet in opperbeste conditie, maar daar zal zo snel als mogelijk wat aan gedaan worden. Het is de bedoeling dat het veld in april onder handen wordt genomen, en dan kan de jeugd na de zomer op beter gras spelen. Het voetbalveld is echter ook het hoofdterrein van het festival Into the Great Wide Open. En dus zullen die nu ook rekening moeten houden met de behoeftes van de voetballers van Vlieland. Dat heeft de organisatie van het festival ook beloofd.

Voetbalhistorie

Dat er nooit officiële wedstrijden op Vlieland hebben plaatsgevonden, wil niet zeggen dat er geen voetbalhistorie op het eiland is. Vroeger waren er wedstrijden tussen Terschelling en Vlieland. Als de Vlielanders dan de uitwedstrijd moesten spelen, stonden er op Terschelling bakken met aardappelschillen klaar voor de Vlielander 'geiten'. Dat is nu zo'n zestig jaar geleden, zo vertelt Jan van Vlieland.

Het is nog niet duidelijk of de volwassenen en het vrouwenteam binnenkort ook op het eiland hun wedstrijden mogen spelen. Voor nu ligt er een half veld, en dat is niet genoeg voor de volwassen wedstrijden. De inzet is echter wel om in de toekomst alle thuis-wedstrijden op Vlieland plaats te laten vinden.

En oh ja, de jeugd van Vlieland won zaterdag van SDS met 14-0. Nu al een historische overwinning.