Monteur: "We kunnen de Groningers niet verder laten zakken"

Het plan dat huishoudingen vanaf 2021 cv-ketels alleen nog mogen vervangen in combinatie met een warmtepomp, komt eigenlijk te laat. Dat vindt installateur Durk Altenburg uit Heerenveen. Dat had al veel eerder gemoeten volgens hem.

Om het klimaatverdrag van Parijs te kunnen realiseren, moet Nederland veel minder aardgas gebruiken in de toekomst. Het plan voor een duurzaam alternatief komt van een groot aantal organisaties, waaronder de installateurs, Gasunie en Essent. Volgens Altenburg werkt een warmtepomp veel beter dan een traditionele cv-installatie en is die ook zuiniger. Een warmtepomp haalt de warmte uit de buitenlucht.

Durk Altenburg is al bijna 30 jaar monteur. "Toen ik van school kwam, was er al een tekort aan monteurs, en dat is nog steeds zo." Hij is voor het plan. "We kunnen de Groningers niet verder laten zakken."