Joop Atsma informateur Achtkarspelen

Joop Atsma uit Surhuisterveen zal als informateur de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie in Achtkarspelen onderzoeken. Hij is gevraagd door het CDA, dat na de verkiezingen als grootste partij uit de bus kwam. Lijsttrekker Jouke Spoelstra noemt Atsma een man met veel ervaring in de politiek, die goed op de hoogte is van de lokale situatie. Atsma, senator voor het CDA in de Eerste Kamer, zegt zelf dat hij gaat voor 'een coalitie met een breed draagvlak, die recht zal doen aan de uitslag van de verkiezingen'.