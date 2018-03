Treinreizigers: in december niet meer overstappen in Meppel

Treinreizigers richting Zwolle hoeven mogelijk vanaf december niet meer over te stappen in Meppel. Dat zei gedeputeerde Johannes Kramer woensdag in de Staten. Hij is daarover in overleg met de NS. Sinds december vorig jaar is er geen directe verbinding meer met het station in Zwolle.

De reistijd is daardoor sterk toegenomen. Ruim 4.000 mensen hebben een petitie ondertekend om hier iets aan te doen. Ook is intussen een gesprek geweest met de NS. Als het doorgaat, dan rijdt de trein pas in december door. Dan gaat de nieuwe dienstregeling van de NS in.