Met de festivals Welcome to the Village en Psy-Fi komt geen tijdelijk treinstation bij het festivalterrein in de Groene Ster in Leeuwarden. Dat zegt vervoerder Arriva. De organisaties van de festivals hadden gevraagd om een tijdelijk perron bij de overgang van het Alddiel. Maar volgens Arriva heeft zo'n tijdelijk station een te grote impact op de reguliere dienstregeling.

Bovendien zijn de veiligheidsregels rondom het spoor zo aangescherpt dat zo'n perron niet haalbaar is.