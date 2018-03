Rendert Algra voor de derde keer in Provinciale Staten

Rendert Algra uit Jubbega is voor de derde keer teruggekeerd in Provinciale Staten. De CDA-politicus is beëdigd door de commissaris van de Koning. Eerder zat hij voor het CDA in de Tweede Kamer. Omdat hij nu voor de derde keer is geïnstalleerd, heeft zijn vrouw hem gevraagd om goed na te denken over zijn politieke toekomst.

Ook Anne Schelhaas en Johan van Tuinen zijn beëdigd als Statenlid. De drie CDA-ers nemen de plaatsen in van Wendy Zuidema-Haans, Hans Visser en Wim Eilering. Die stoppen om verschillende redenen.