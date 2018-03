Glasaal uitgezet in het Friese binnenwater

Anderhalf miljoen jonge glasaaltjes zijn woensdagochtend uitgezet in het Friese binnenwater. Twaalf beroepsvissers verzamelden zich bij het Woudegemaal in Lemmer, om te helpen met het uitzetten van de jonge paling. Die komen uit de Sargassozee, 6000 kilometer hier vandaan. Ze zwemmen hiernaartoe om in het zoete water te groeien, maar komen niet over onze dijken. Daarom wordt de glasaal elk jaar geholpen. De binnenvissers zullen de glasaal in hun eigen gebied uitzetten. Met deze actie willen ze de palingstand in onze provincie in stand houden.