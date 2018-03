Celstraf geëist voor hennepbezit en witwassen

Tegen een 51-jarige man uit Oosterwolde is 2,5 jaar celstraf geëist voor het in bezit hebben van 31 kilo hennep en witwassen van 78.000 euro en een BMW. Bij het doorzoeken van het huis van de man in 2016, die toen in Noordwolde woonde, werd de drugs en een doorgeladen vuurwapen gevonden. Volgens de verdachte was de hennep niet van hem, maar verwerkte hij de planten in een middel voor pijnbestrijding.

De 78.000 euro zou de man naar eigen zeggen hebben verdiend met de handel in trekkers in Oost-Europa, maar hij kon dat niet bewijzen. Het Openbaar Ministerie wil dan ook dat de man het geld terugbetaalt. De rechtbank doet op 10 april uitspraak.