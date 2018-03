Accell Group neemt Amerikaans bedrijf over

Fietsenfabrikant Accell Group uit Heerenveen neemt het Amerikaanse Beeline Bikes over. Het bedrijf had al een minderheidsbelang in Beeline Bikes, mar nu wordt het totaal eigenaar. Beeline Bikes is een pionier op het gebied van het verlenen van mobiele service en sluit daarmee goed aan bij de strategie van de Accell Group om die service ook aan te bieden.

Voor Beeline Bikes betekent de overname dat er ruimte komt voor uitbreiding in Amerika, terwijl de Accell Group de fietsen uit Silicon Valley in Europa wil verkopen.