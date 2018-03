Politieactie om bloed te geven

Medewerkers van de politie in Fryslân worden met een speciale campagne aangemoedigd om bloed te geven bij bloedbank Sanquin. Op maandag 16 april kan het politiepersoneel uit de hele provincie bloed laten prikken in Leeuwarden. Wanneer mensen nog nooit bloed of plasma hebben gedoneerd, kunnen ze hun bloed laten testen en later het donortraject ingaan.

De actie is bedacht door politiemedewerkers Oeble Bouma en Rein de Jong, die beiden al jaren bloed of plasma geven. Omdat Sanquin in Leeuwarden dit jaar nog 800 nieuwe donoren nodig heeft, zetten de mannen in samenwerking met de bloedbank de actie op om meer donoren te krijgen. De initiatiefnemers hopen dat deze actie helpt, om de drempels weg te nemen bij collega's die wel graag bloed willen geven, maar dat nog niet hebben geregeld.