Nog tekort van 2,7 miljoen voor Blokhuispoort

Er is nog een tekort van 2,7 miljoen bij de verbouwing van de Blokhuispoort in Leeuwarden. Dat heeft eigenaar BOEi van het oude gevangeniscomplex dinsdagavond bekendgemaakt. BOEi had de raadsleden van de gemeente bij elkaar geroepen om ze bij te praten over de stand van zaken. Het project valt vier miljoen duurder uit als destijds is begroot. Dat komt onder andere door de bouw van de bibliotheek, die veel groter is geworden.

De werkzaamheden liggen sinds december 2017 stil. BOEi wil eerst duidelijkheid hebben over het oplossen van het tekort, voordat er verder kan worden gewerkt. De eigenaar van de Blokhuispoort zal de gemeente weer vragen om bij te springen. Volgens wethouder Henk Deinum zal Leeuwarden geen cent meer in de verbouwing steken, maar de gemeenteraad is uiteindelijk aan zet. BOEi wil graag verder met onder andere de aanpak van de pleinen en de verbouwing van de kapel van de eerder gevangenis. "Het is heel vervelend voor de stad en de inwoners dat de bouw stilligt", zegt directeur Arno Boon van BOEi.