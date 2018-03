Harlingen krijgt nieuwe boekhandel en bieb in zelfde gebouw

Het lijkt gek maar het gebeurt toch: een bibliotheek en een boekhandel onder één dak. In Harlingen wordt op dit moment hard gewerkt aan een cultureel centrum met daarin het bestaande museum Hannemahuis, de bibliotheek en daartussen een nieuwe boekhandel. Het idee komt van boekhandel Van der Velde die in Harlingen de achtste vestiging zal openen. Via de boekhandel kan je naar het museum of de bibliotheek. Deze zomer wordt het gebouw aan de Voorstraat in Harlingen geopend. "Het hoeft elkaar helemaal niet te bijten", legt directeur Ad Peek van Van der Velde uit. "Mensen die in de bibliotheek komen, vragen voor hun verjaardag net zo goed een nieuw boek of geven zelf en boek weg. Het is alleen maar een mooie aanvulling."