Vogelwacht Buitenpost trekt de stekker er na 72 jaar uit

De vogelwacht van Buitenpost houdt er na 72 jaar mee op. Dat is gisteravond (dinsdag) unaniem besloten op een speciale ledenbijeenkomst, waar twintig leden bij aanwezig waren. De vereniging heeft ruim 400 leden en donateurs, maar omdat het bestuur al jaren geen nieuwe bestuursleden kan vinden, is de stekker er nu definitief uitgetrokken. De leden en donateurs kunnen zich laten overschrijven naar de vogelwacht van Kollum. De vogelwacht daar is actief met bruisende activiteiten voor jonge en oudere leden.

Bestuurslid en hoofd Nazorg Dirk Henstra vindt het heel jammer dat de vogelwacht in Buitenpost ermee stopt, maar zag het al een aantal jaren aankomen. "Nu kievitei zoeken flink is ontmoedigd, hebben mensen ook minder zin om het veld in te gaan. In Buitenpost en omstreken is er wel een kleine, actieve groep met nazorgers, maar die kunnen de hele vereniging niet draaiende houden."