Opnieuw verlies dames Drachtster Boys op EK zaalvoetbal

De zaalvoetbaldames van de Drachtster Boys hebben dinsdagavond opnieuw verloren in hun tweede wedstrijd in het Tweede Europese Dameszaalvoetbalkampioenschap. Na het verlies van maandag tegen Olimpus Roma Italië, moesten de Friezinnen het dinsdag opnemen tegen SL Benfice. Het werd 6-1 voor de dames uit Portugal.

Na een flitsende start pakte SL Benfica al na een minuut de voorsprong: 1-0. Nog geen tien minuten later redde Reitsma knap, nadat de bal via haar hak op de paal belandde. Helaas voor de Drachtster Boys viel een aanval later toch het tweede doelpunt voor de Portugezen: 2-0. Die score hield stand tot de rust, door belangrijke reddingen van Reitsma. Na rust was het wederom een flitsende start waarin Meijer van de Drachtster Boys wat terug kon doen. Maar dat werd snel beantwoord met een doelpunt van SL Benfica: 3-1. De wedstrijd ging verder in een mooie strijd die uitpakte in het voordeel van de Portugezen. Zij waren toch 'te groot' voor de dames uit Drachten. SL Benfica wist nog drie keer te scoren en bracht daarmee de eindstand op 6-1.

Het verlies van dinsdag betekent dat de Drachtster Boys donderdag om 16.00 uur zullen strijden om de 5e en 6e plaats. Afhankelijk van de uitslagen in de andere poule, zal dat zijn tegen Rusland of Oekraïne. De eerste finalist is al bekend: C.D. Futsi Altético Navalcarnero (Spanje). Zij hebben beide wedstrijden gewonnen. Woensdag zal de wedstrijd tussen Olimpus Roma Italië en SL Benfica beslissen wie de tweede finalist zal zijn.