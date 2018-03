Toekomst van damesvoetbal VIOD Driezum onzeker

De toekomst van het damesvoetbal bij VIOD Driezum is onzeker. De club speelt op dit moment hoofdklasse en heeft de ambitie door te stromen naar de topklasse. Maar er spelen meerdere zaken waardoor de kweekvijver van talentvolle voetbalsters op z'n gat ligt.

"Niet welkom"

Bij de damesselectie spelen veel dames die niet uit Driezum en Wâlterwâld vandaan komen. Die voelen zich niet altijd even welkom, zegt Jouke Dantuma, de man die het damesvoetbal in Driezum-Wâlterswâld groot heeft gemaakt. "Ze zijn geen mensen met een blauw-wit VIOD-hart. Ze komen hier omdat wij het allemaal goed voorelkaar hebben."

Aan de andere kant doen ze ook geen vrijwilligerswerk in het dorp en dat valt niet overal even goed. Daar komt bij: sommige meisjes nemen in het talententeam de plaats in van een jongetje uit het dorp en dat geeft dan weer problemen met de sponsor. "En dan moet je achter je eigen beleid blijven staan. Dat hebben we met z'n allen afgesproken. Een mixteam met allemaal jongens, zodat de jongens ook op een hoger niveau voetballen", zegt Dantuma.

Volgend seizoen dreigen tien speelsters op te stappen. "Als de sfeer goed is en er waardering is, dan blijven ze. Maar dat merken ze niet." zegt Dantuma. "Er is nog geen lid van het nieuwe bestuur die een seconde bij een wedstrijd van de dames heeft gekeken. Als de dames thuis spelen, dan spelen ze tegelijk met het eerste. Een verschil van 50 meter tussen het ene veld en het andere."

Samenwerking met andere clubs

Die dames hebben aangegeven dat ze naar een andere club willen. Als je op hoofdklasseniveau wil blijven, kan dat alleen maar door samenwerking. Het bestuur wil dat niet, zegt Dantuma. "Als de dames opstappen, betekent dat het einde van elf jaar successen op het veld, in de zaal en met beachsoccer."

"Ze zijn wel welkom"

VIOD-bestuurslid Albert Boersma ontkent dat de speelsters niet welkom zijn: "Je welkom voelen is een gevoel. Wij heten hun welkom en wij willen hun ook welkom laten voelen."

"Het probleem ligt meer in het beleidskader en de visie daarin. Wij zijn met de damescommissie een gesprek aangegaan over de ambities betreft het topklasseniveau en wat voor middelen daarvoor nodig zijn." Boersma zegt dat ze daarin van mening kunnen verschillen met de 'damescommissie'.

Nieuw veld

"De damescommissie gaf aan dat de dames op basis van twee zaken samenwerking willen zoeken met een andere vereniging. Het ene is de faciliteiten (dat VIOD geen kunstgrasveld heeft). Wij zijn al in gesprek met de gemeente over een nieuw veld. Dat zou een kunstgrasveld kunnen worden, of een hybride veld of een grasveld."

"Onkostevergoeding past niet bij het dorpskarakter van de club"

"Het tweede punt was een gebrek aan financiële middelen om het topklasseniveau te behalen of te garanderen." In de topklasse komt het anders met de trainer, ook betreft het kostenplaatje. "De damescommissie heeft ook aangegeven dat er speelsters van verder weg zullen komen om de topklasse te waarborgen. Die moeten dan zoveel kilometers maken. Als ze dat zelf moeten betalen, dan wordt het een no-go. Dus dan zou er een onkostenvergoeding moeten komen. Maar dat past niet bij het dorpskarakter van onze voetbalvereniging. Daar willen wij niet in meegaan. Het damesteam is zover gekomen, ook zonder kunstgrasveld en onkostenvergoeding."

"Wij hopen dat de speelsters niet opstappen en proberen hun ook dezelfde ondersteuning te bieden als afgelopen jaren. Wij betreuren de gang van zaken. Altijd hebben wij aangegeven dat wij het damesvoetbal voor VIOD willen behouden. Dan kan er verschil in ambitie of visie zijn, maar moet zoiets leiden tot deze situatie? Wat ons betreft had dat niet zo gehoeven."