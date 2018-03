Paul Oosterhof wordt nieuwe trainer VC Sneek

De 31-jarige Paul Oosterhof wordt de nieuwe trainer van het damesteam van volleybalvereniging VC Sneek. Hij neemt na dit seizoen het stokje over van waarnemend trainer Abe Meiniger. Die werd halverwege februari aangesteld na het vertrek van Petra Groenland. Volgens de club was er onvoldoende chemie aanwezig om haar na dit seizoen aan te houden als trainster. Groenland heeft toen besloten haar werkzaamheden meteen te beëindigen. Opvolger Oosterhof traint nu nog de dames van Veracles in Groningen in de topdivisie.