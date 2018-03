Spitse in selectie WK-kwalificatieduel tegen Noord-Ierland

Voetbalster Sherida Spitse uit Sneek is opgenomen in de selectie van het Nederlandse damesvoetbalelftal voor de WK-kwalificatieduels tegen Noord-Ierland en Ierland. Oud-Heerenveenspeelster en topscorer Vivianne Miedema komt na een blessure terug bij Oranje. Volgende week vrijdag komen de dames in Eindhoven uit tegen Noord-Ierland. Vier dagen later spelen ze in Dublin uit tegen Ierland.

Voor het Nederlandse dameselftal onder de 19 jaar is Fenna Kalma uit Haskerhorne geselecteerd voor het EK-kwalificatietoernooi in Hongarije. Oranje komt op 4, 7 en 10 april in actie tegen respectievelijk Slovenië, Zweden en Hongarije.