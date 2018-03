Jong Oranje wint moeilijke uitwedstrijd van Andorra

Jong Oranje is nog steeds in de race voor deelname aan het Europees Kampioenschap van volgend jaar in Italië. In een moeilijke uitwedstrijd tegen Jong Andorra lukte het Nederland dinsdagavond met 0-1 te winnen. Het enige doelpunt werd vlak voor rust gemaakt door Arnout Groeneveld.

Denzel Dumfries en Pelle van Amersfoort (beide spelend bij SC Heerenveen) speelden de hele wedstrijd. Heerenveen-speler Michel Vlap zou in deze wedstrijd ook uitkomen voor Nederland, maar moest afzeggen vanwege griep. Jong Oranje heeft na zes kwalificatiewedstrijden elf punten en staat op de tweede plaats in groep 4.