HBO'ers helpen mee om schooluitval MBO te verminderen

HBO-studenten kunnen goed worden ingezet om studenten van het MBO met problemen toch goed door de opleiding te helpen. Die aanpak zorgt ervoor dat minder dan 1 procent van de MBO'ers in Súdwest-Fryslân zonder diploma van school gaat. En dat is uniek in Nederland.

Maatschappelijk werkster Marleen Suurmeijer is initiatiefnemer van het project Stipe dat nu zo'n anderhalf jaar loopt. Daarbij doen HBO'ers van sociale studies praktijkervaring op bij MBO's waar ze leerlingen begeleiden.

Het project loopt op dit moment op het Nordwin College en op de ROC Friese Poort in Sneek. De gemeenten zetten erop in om ook die laatste groep leerlingen met problemen te helpen.