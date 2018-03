Jong SC Heerenveen speelt gelijk, maar bekert toch verder

Jong SC Heerenveen is door naar de halve finale van de beker. Dat kwam niet door de winst van dinsdag, want de mannen van Heerenveen speelden op die dag op sportpark Skoatterwâld 0-0 gelijk tegen Jong PEC Zwolle. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Voor rust was PEC Zwolle het dichtst bij een doelpunt, maar het kwam niet tot scoren.

In de 55e minuut maakte Jizz Hornkamp van Jong Heerenveen kans op de openingstreffer. Het schot strandde echter op de voeten van Jong PEC-doelman Van der Hart. Zwolle kreeg daarna een goede mogelijkheid uit een vrije trap. Die werd in eerste instantie gekeerd door Heerenveen-doelman Jan Bekkema en in de rebound voorlangs geschoten. Het bleef 0-0 en dat was ook de eindstand. Zwolle wist daardoor meteen al dat ze door waren naar de halve finale.

Hoe het voor Jong Heerenveen verder zou gaan in de beker, liet nog even op zich wachten. Dat hing af van de uitslag van een andere wedstrijd. Omdat Jong RKC met 1-0 heeft gewonnen van Jong NAC staat Jong Heerenveen op plaats 2 in de poule. Dat betekent dat de Heerenveen-beloften doorgaan naar de halve finale van de beker.