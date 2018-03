Doelman Wouter van der Steen verlaat SC Heerenveen

Doelman Wouter van der Steen van SC Heerenveen verlaat aan het eind van dit seizoen de club. Hij gaat een nieuw avontuur tegemoet. De 27-jarige Van der Steen kwam in 2016 over van Helmond Sport. De club vindt het jammer dat hij vertrekt, zo laat technisch manager Gerry Hamstra weten. "We willen Wouter bedanken voor zijn inzet. Hij is een echte voorbeeldprof die zich altijd met de volle 100% heeft ingezet voor onze club. We wensen hem alle succes in zijn verdere carrière.''