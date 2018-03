Wâldrock, nog één keer...

Op 5 mei is Noardewyn weer aanwezig op het Bevrijdingsfestival, maar dit jaar is wel een bijzonder jaar. Het programma pakt net iets anders uit dan afgelopen jaren. Daarom praten we even met presentator Willem de Vries over wat er op de planning staat.

Willem, vertel, wat is er te zien op dat podium?

"We gaan de hele dag Wâldrock-acts programmeren. Dat zijn bands die speciaal hiervoor weer bijelkaar komen en ook bekende acts. Het wordt een en al Wâldrock-reünie."

Maar waarom nu precies Wâldrock? Dat is jaren geleden gestopt.

"Nou, het is al 30 jaar geleden toen we zijn gestart met dit festival, 1988. Met twee maten van me. En ik heb de eer gehad om de naam te bedenken. Wij zijn gaan zitten en wilden eigenlijk wel een mooi festival hebben in de Wouden. Dat is goed geslaagd. Het was een mooie eerste editie en daarna is het eigenlijk alleen maar gegroeid. Daarom wilde we eigenlijk 30 jaar na dato dat Wâldrock-gevoel maar weer eens ophalen."

Wâldrock-gevoel? Wat moet ik me daarbij voorstellen?

"Met name de unieke sfeer van het festival, het was letterlijk tussen de koeien. Het was net buiten het dorp Burgum. Daarnaast was het festival helemaal gebaseerd op vriendschap. Zo zijn we ook begonnen. We zijn met een klein comité begonnen. Wij vroegen onze vrienden om vrijwilliger te zijn en die vroegen hun vrienden weer en zo waaide het uit over heel Nederland. Later kwam er nog een laag bij, waarbij vrijwilligers van sportclubs ook meehielpen. De sfeer en het idee erachter was uniek, nog steeds eigenlijk."

Wanneer werd Wâldrock eigenlijk een begrip?

"Na de eerste editie waren de recensies in de kranten lovend en de naam was ook heel pakkend. Dat zorgde ervoor dat het al snel een begrip werd. Maar toen Wâldrock overging naar de metalprogrammering werd het in Holland, maar ook internationaal echt een begrip. Toen kwamen ook de grote namen zoals Sepultura, Iron Maiden en Slayer. Het begrip Wâldrock was er al na een jaar, maar met de metalprogrammering werd het bekend in de wereld."

Wat was voor jou het beste jaar?

"Voor mij persoonlijk was dat wel het eerste jaar, 1988. Alles kon toen. Wij waren van alles vergeten en hadden veel fouten gemaakt in de organisatie. Maar iedereen stond er wel voor de volle 200 procent voor hun plezier. Dat was mijn mooiste jaar. Maar het hoogtepunt was het jaar met Iron Maiden: een gigantisch grote show, grote trailers, helemaal uitverkocht en alles kwam toen perfect samen."

Het Noardewyn live-podium is te vinden in de Arendstuin in Leeuwarden. Vanaf 13.00 uur zijn de optredens te volgen bij Omrop Fryslân op radio, televisie, Omropfryslan.nl en de Omrop-app. Om 18.00 uur wordt de uitzending op radio en televisie afgesloten, maar gaat het feest op het plein en de livestream gewoon door.