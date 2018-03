Jaar de cel in voor gijzeling en autodiefstal

Een man uit Leeuwarden heeft een gevangenisstraf van een jaar gekregen, onder andere omdat hij zijn vriendin had gegijzeld en een auto had gestolen. De verdachte zat vorig jaar in een getuigenbeschermingsprogramma, omdat hij bedreigd werd door leden van motorclub No Surrender. Hij vond het te gevaarlijk voor zijn vriendin in Leeuwarden en daarom stal hij met geweld een auto, reed naar zijn vriendin en dwong haar hardhandig in te stappen. Hij wilde haar meenemen.

Naast de celstraf kreeg de man bovendien een werkstraf, omdat hij in de tijd van de gijzeling nog in een proeftijd zat. Hij moet zich ook laten behandelen voor zijn drugsverslaving.