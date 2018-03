Dolf Verroen opent eerste zwerfboekenkast voor kinderboeken

In Leeuwarden komen zwerfboekenkasten met klassieke kinder- en jeugdboeken te staan. De boeken zijn bedoeld voor kinderen, maar ook voor volwassenen die de boeken zelf hebben gelezen toen ze klein waren. De eerste kast wordt op paasmaandag geplaatst in MeM, het tijdelijke paviljoen van Afûk en Lân fan Taal in de Prinsentuin. Daar blijft hij staat tot oktober. De bekende kinderboekenschrijver Dolf Verroen opent de eerste zwerfboekenkast.

De zwerfboekenkast is een initiatief van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur. Die vraagt op deze manier aandacht voor het oude kinderboek als onderdeel van het cultureel erfgoed.