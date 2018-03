Opsterland wil transparante formatie nieuwe coalitie

De formatie van een nieuwe coalitie in Opsterland wordt zo transparant mogelijk. Dat zegt Opsterlands Belang, die daar de leiding over heeft. Het is de bedoeling dat het hele proces op schrift komt en dat het na afloop van de onderhandelingen wordt gepubliceerd.

Elke partij mag drie punten inbrengen in de eerste fase van het onderhandelingsproces. Zo hebben partijen, die niet mee onderhandelen over de formatie, wel invloed op het coalitieakkoord. Omdat alles is opgeschreven, kan naderhand worden bekeken hoe de nieuwe coalitie is omgegaan met die punten en waarom ze wel of niet in het akkoord zijn opgenomen.